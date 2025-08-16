Telegraph: ЕС обсуждает смягчение санкций против РФ в ответ на перемирие на Украине

По информации газеты, условием для такого шага Брюсселя должна стать готовность Москвы пойти навстречу в течение определенного времени, которое не уточняется

ЛОНДОН, 16 августа. /ТАСС/. Евросоюз может ослабить санкции в отношении России, если она согласится на прекращение огня на Украине. Об этом сообщила со ссылкой на источники газета The Daily Telegraph.

По ее информации, условием для такого шага Брюсселя должна стать готовность Москвы пойти навстречу в течение определенного времени, которое не уточняется.

Как говорится в статье, послы стран ЕС в настоящий момент собрались в Брюсселе для обсуждения итогов саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который прошел 15 августа на Аляске. "Высокопоставленные дипломаты обсуждают, что ЕС мог бы предложить, чтобы привести к перемирию на Украине. Европейцам еще предстоит решить, каким сроком они обусловят свое предложение смягчить санкции в обмен на перемирие", - пишет издание.

В преддверии встречи Путина и Трампа представитель Еврокомиссии Ариана Подеста полностью исключала возможность смягчения санкций против России в случае перемирия в рамках дипломатического урегулирования на Украине, назвав утечки в СМИ об этом "чистыми спекуляциями".