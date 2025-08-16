Эксперт Ван Ивэй: встреча Путина и Трампа может означать нормализацию отношений стран

Директор Института международных отношений при Китайском народном университете также обратил внимание, что "это первая прямая личная встреча президентов США и России после начала конфликта на Украине, и это значительный шаг к поиску решения кризиса"

ПЕКИН, 16 августа. /ТАСС/. Состоявшийся на Аляске саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может означать нормализацию отношений между двумя странами несмотря на то, что по итогам встречи не было заключено конкретных соглашений по Украине. Такое мнение выразил директор Института международных отношений при Китайском народном университете Ван Ивэй.

"Даже независимо от того, было ли достигнуто соглашение [по Украине], встреча сигнализирует об улучшении отношений и, возможно, может ознаменовать начало нормализации отношений между США и Россией", - приводит его слова газета Global Times.

Эксперт также обратил внимание, что "это первая прямая личная встреча президентов США и России после начала конфликта на Украине, и это значительный шаг к поиску решения кризиса".