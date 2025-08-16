США

The Washington Post: "Лидеры США и России заявили, что достигли прогресса, но не раскрыли подробностей во время краткой встречи с журналистами… Это был хороший день для Путина".

The New York Times: "Встреча… рассматривается как победа Путина, которого на протяжении нескольких лет не принимали на Западе. Теперь он фактически вышел из дипломатической изоляции, в которой находился в течение последних трех лет".

Associated Press: "Встреча Путина с Трампом может затормозить введение новых экономических санкций, которые обещал объявить президент США, если Москва не станет упорнее работать над завершением боевых действий".

Германия

Berliner Zeitung: "Россия вернулась в большую геостратегическую игру, несмотря на санкции".

Китай

China Daily: "Прямой, личный обмен мнениями между двумя лидерами предоставил редкую возможность для диалога в период напряженности в отношениях между США и Россией. Несмотря на многочисленные препятствия, это взаимодействие создало канал общения и, что, пожалуй, еще важнее, привнесло толику доверия".

Global Times: "Встреча Трампа и Путина имеет дипломатическое значение для России, поскольку позволяет преодолеть международную изоляцию, а также является ключевым шагом на пути к достижению цели Трампа — поиску решения для прекращения украинского кризиса и основы для будущего диалога.

Индия

The Indian Express: "Путин выиграл раунд, просто посетив саммит и не уступив ни по единому пункту".

Япония

Yomiuri Shimbun: "Россия на этой встрече вряд ли пошла на серьезные уступки и на этом фоне все больше кажется, что саммит стал дипломатической победой для Путина".

Kyodo: "Дипломатической победой Путина стал уже сам факт того, что международное сообщество увидело его стоящим рядом с президентом США".

Швейцария

Die Weltwoche: "Трамп обеспечил возобновление дипломатических переговоров с Москвой. Совершенно иначе поступили европейцы, которые до сих пор знали только один девиз: больше оружия, больше войны".

Neue Zürcher Zeitung: "Рукопожатие на Аляске свидетельствует, что попытка Запада дипломатически изолировать Россию провалилась".

Ливан

Janoubia: "На красном ковре в Анкоридже Путин и Трамп отправили в раздевалку Европейский союз, который получил красную карточку за свою политику в украинском кризисе. Европейцы не смогли избежать этой неловкой ситуации из-за своих ошибок и им рано или поздно придется признать свою неспособность потушить пламя войны на европейской земле".

Куба

Prensa Latina: "Долгожданная встреча на Аляске между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным завершилась без соглашения о прекращении огня на Украине, но с ощущением возможного потепления в отношениях между США и Россией".

Аргентина

Pagina 12: "Путин возвращается в Москву, передав своему американскому коллеге четкое послание, которое Трамп должным образом воспринял. Ярким подтверждением этому стала договоренность, озвученная обоими лидерами, о работе над более широким урегулированием".

Бразилия

Estadão: "Саммит на Аляске стал блестящим успехом для Владимира Путина".

CNN Brasil: "Путин и Трамп стремятся к экономическому союзу между двумя странами, основанному на партнерстве по таким стратегическим вопросам, как технологии и ядерная энергетика. При этом основным предметом переговоров является скорее вся геоэкономическая перестройка мира".

Таиланд

The Nation: "Для Путина простая встреча лицом к лицу с президентом США означала дипломатическую победу, подорвавшую усилия Запада по его изоляции".