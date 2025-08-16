Решающую роль в этом процессе будут играть США, заявил канцлер Германии

БЕРЛИН, 16 августа. /ТАСС/. Европа не должна переоценивать себя в урегулировании конфликта на Украине, а решающую роль в этом процессе будут играть США. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

"Переговоры уже начались. Они продолжатся в понедельник. И, конечно, европейцы сыграют свою роль. Но мы также не должны переоценивать себя", - сказал Мерц в интервью телеканалу ZDF, добавив, что "единство Европы важно". Однако решающую роль в конфликте на Украине до дальнейшего уведомления, как считает канцлер, "будут играть Соединенные Штаты Америки".

По завершении российско-американского саммита на Аляске президент США Дональд Трамп совершил несколько телефонных звонков лидерам стран НАТО после продолжительного разговора с Владимиром Зеленским. Сразу после звонка Трампа в Брюсселе созвали экстренную встречу послов 27 стран ЕС. Однако общего заявления от имени Евросоюза опубликовано не было. Взамен глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выложила заявление с подписями лидеров пяти стран ЕС и Великобритании.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.