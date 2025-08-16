Канцлер Германии отметил, что несколько недель назад хорошо подготовил свой визит в Вашингтон

БЕРЛИН, 16 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что дал Владимиру Зеленскому несколько советов относительно того, как следует вести себя в ходе намеченного на 18 августа визита в Белый дом, чтобы не повторилась скандальная ситуация, которая случилась в ходе встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в феврале.

"Я дал Владимиру Зеленскому несколько советов о том, как ему следует себя вести во время следующего визита в Белый дом. Это во многом зависит от того, что запланировано на следующий понедельник. Будет ли это снова в Овальном кабинете? Будет ли это в другой части Белого дома? Мы обсудим это завтра во второй половине дня", - сказал Мерц в интервью телеканалу ARD.

При этом он отметил, что несколько недель назад хорошо подготовил свой визит в Вашингтон. "Думаю, он прошел довольно успешно", - констатировал канцлер ФРГ. В то же время Мерц подчеркнул, что 17 августа пройдет обсуждение встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в рамках так называемой коалиции желающих. "Мы будем готовиться к следующим встречам и говорить с европейцами одним голосом", - резюмировал Мерц.

Ранее в субботу Зеленский сообщил, что 18 августа планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом. Во время беседы в присутствии журналистов между ними возникла перепалка, в ходе которой Трамп указал Зеленскому на неуважительное отношение к США, а американский вице-президент Джей Ди Вэнс - на то, что тот забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку. Пресс-конференция по итогам встречи была отменена.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча президентов Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.