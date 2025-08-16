FT: украинские чиновники назвали позицию Трампа ударом в спину

По данным газеты, они считают, что президент США" просто хочет быстрой сделки"

ЛОНДОН, 16 августа. /ТАСС/. Позиция президента США Дональда Трампа после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным для Украины равносильно предательству. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника.

"Это удар в спину", - сказал собеседник издания. "Он просто хочет быстрой сделки", - предположил другой украинский чиновник.

"Трамп хочет, чтобы это было сделано как можно быстрее, и я не думаю, что это займет много времени", - заявил в свою очередь газете The Daily Telegraph европейский чиновник.

Газета The New York Times ранее сообщила со ссылкой на источники, что Трамп после встречи с Путиным на Аляске предложил европейским лидерам план мирного урегулирования, который предполагает уступку Украиной всей территории Донбасса России, включая еще не освобожденные российскими войсками районы. По сведениям источников газеты, Трамп считает, что быстро достичь мирного соглашения можно, если Зеленский согласится передать России оставшуюся часть Донбасса. Взамен, как утверждается, наступит прекращение огня по текущим линиям фронта и будут действовать гарантии безопасности - как для Киева, так и для Европы.

Как сообщили Financial Times украинские источники, Зеленский не согласится отдать России Донецкую и Луганскую области, но "был бы открыт для обсуждения вопроса территорий с Трампом в понедельник" и на теоретической трехсторонней встрече с Трампом и Путиным в будущем.

О саммите РФ - США

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.

Трамп назвал встречу с Путиным замечательной и результативной. После нее он созвонился с Владимиром Зеленским и лидерами стран ЕС, генсеком НАТО Марком Рютте и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По итогам саммита и телефонных разговоров Трамп заявил, что лучше сразу перейти к заключению мирного соглашения, а не устанавливать перемирие, которое "часто не соблюдается". По его словам, с этим согласны все его собеседники. На 18 августа запланирована встреча Трампа с Зеленским в Белом доме. Как отметил американский лидер, в случае ее успеха будет запланирована новая встреча с Путиным.