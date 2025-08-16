Дэвид Рамсер отметил, что они считают граждан РФ душевными

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 16 августа. /Спец. корр. ТАСС/. Жители Аляски с симпатией относятся к россиянам, считают их душевными и рассчитывают на укрепление связей с регионами РФ. Такое мнение выразил в интервью ТАСС писатель и политолог Дэвид Рамсер, который в прошлом был советником двух губернаторов Аляски и возглавлял аппарат сотрудников сенатора от этого штата Марка Бегича.

По мнению Рамсера, "жители Аляски и России испытывают взаимную симпатию". Говоря о сходствах между населением Аляски и ближайших к ней регионов РФ, он отметил: "Мы северяне, у нас похожий климат и география, мы живем далеко от столиц наших государств". "На личном уровне аляскинцы считают россиян невероятно душевными и щедрыми людьми и хотят восстановить позитивные связи через Берингов пролив. Мы считаем, что обычные россияне по большей части настроены так же", - добавил политолог Университета Аляски в Анкоридже.

Рамсер выразил уверенность в том, что во время холодной войны и сразу после нее жители Аляски содействовали нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном "методами народной дипломатии". Как пояснил политолог, таким образом "обычные граждане добивались от своих правительств разрешения поддерживать культурные, научные и деловые связи" с другой стороной. Рамсер добавил, что "сейчас, безусловно, другое время" и отношение в США и России к двусторонним связям иное, однако народная дипломатия, по его мнению, показала, что "может быть успешной".

Рамсер участвовал в организации авиационного "Перелета дружбы" 1988 года. Во времена холодной войны между Чукоткой и Аляской не существовало прямого авиасообщения. Долгое время приходилось совершать чуть ли не кругосветное путешествие, чтобы попасть по сути на соседний берег. В июне 1988 года самолет компании Alaska Airlines совершил 379-километровый перелет через Берингов пролив, ознаменовавший открытие воздушной границы между двумя странами. Тогда на нем прибыла делегация из 87 человек, в составе которой был губернатор Аляски Стив Каупер, сенатор от этого штата Фрэнк Мурковски, мэр города Ном Джон Хэнделанд, представители деловых и научных кругов и журналисты. Перелет стал тогда отправной точкой для активизации межрегиональных контактов.

В 2017 году Рамсер опубликовал книгу об этих событиях под названием "Растопить ледяной занавес. Невероятная история народной дипломатии на границе России и Аляски". В ней, в частности, описывается роль, которую в процессе потепления отношений между двумя сверхдержавами сыграла народная дипломатия.