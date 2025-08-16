Действующий глава государства Луис Арсе не будет баллотироваться на новый срок

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 августа. /ТАСС/. Президентские и парламентские выборы пройдут 17 августа в Боливии. Действующий глава государства Луис Арсе решил не баллотироваться на новый срок.

На высший государственный пост претендуют восемь кандидатов. Согласно опросам, фаворитами являются представители правых сил - предприниматель Самуэль Дориа Медина и экс-президент (2001-2002 годы) Хорхе Кирога.

Помимо главы государства, боливийцам предстоит выбрать 130 депутатов и 36 сенаторов.

Кризис правящей партии

"Движение к социализму", которое находится у власти в Боливии с 2006 года с перерывом на 2018-2019 годы, на выборах представляет бывший министр внутренних дел Карлос Эдуардо дель Кастильо. Опросы показывают, что за него готовы проголосовать не более 3% респондентов.

Самым популярным левым политиком в этой предвыборной гонке считается председатель Палаты сенаторов парламента Андронико Родригес, выдвигающийся от левого движения "Третья система". Согласно опросам, его готовы поддержать около 9%, в то время как Дориа Медину и Кирогу - 20-24%.

К столь резкому падению популярности "Движения к социализму" привел экономический кризис в стране, который начался из-за снижения экспорта природного газа. В стране наблюдается дефицит валюты и перебои с поставками топлива. Инфляция с начала года по июль составила 16,92%, что стало самым высоким показателем с 2008 года.

Ситуацию еще больше осложнили разногласия между правительством и экс-президентом Эво Моралесом (был главой государства в 2006-2019 годах), который до последнего момента пытался добиться регистрации в качестве кандидата, несмотря на то, что суд признал это невозможным из-за превышения количества президентских сроков. Сторонники Моралеса блокировали трассы по всей стране с требованием допустить его до выборов, что усугубило экономические трудности и ухудшило отношение городского населения к "Движению к социализму". На этих выборах Моралес призвал своих сторонников не голосовать ни за одного из кандидатов.

Обещания фаворитов гонки

Медина, выдвигающийся от правоцентристского альянса "Единство", обещает работать над стабилизацией экономической ситуации путем сокращения госрасходов и отмены субсидий на топливо. Он считает необходимым закрытие нерентабельных госпредприятий, стимулирование малого бизнеса, открытие страны для иностранных инвестиций и создание стабилизационного фонда в размере $5 млрд.

Медина заявляет, что выступает против ратификации контрактов на литиевые проекты до того момента, как к работе приступит новое правительство. Сейчас на рассмотрении парламента находятся контракты, заключенные с китайскими CBC и Citic Guoan и дочерней структурой Росатома Uranium One. По словам кандидата, любой литиевый проект должен быть проанализирован с точки зрения выгоды для департамента Потоси, где находятся месторождения.

Медина также заявил, что в случае победы не намерен отказываться от статуса страны-партнера БРИКС и считает необходимым развивать отношения как с соседними странами и Евросоюзом, так и с Россией и Китаем. Он также намерен восстановить отношения с США. В то же время политик считает необходимым выйти из Боливарианского альянса для народов Америки и не хочет поддерживать контакты с правительствами Ирана, Венесуэлы и Кубы.

Кирога, представляющий правоцентристский альянс "Свобода и демократия", также выступает против сохранения отношений с этими тремя странами. Кроме того, он выступал с критикой влияния России в Венесуэле и допускал возможность пересмотра отношений с БРИКС, хотя в то же время выступает за развитие отношений с Китаем и Индией. Кирога также заявлял о желании выйти из Южноамериканского общего рынка (Mercosur), который называл "тюрьмой из пошлин".

Во внутренней политике Кирога намерен провести жесткую корректировку госрасходов для сокращения дефицита бюджета и приватизацию госкомпаний. Кандидат также выступает за реформу системы правосудия и конституции. Кирога обещает аннулировать контракты на литиевые проекты, если их ратифицирует действующий состав парламента.

Процедура выборов

Для победы в первом туре кандидату нужно получить абсолютное большинство голосов (50% + 1) или набрать 40% голосов при условии, что отрыв от ближайшего соперника составляет более 10%. Если этого не произойдет по итогам голосования в воскресенье, второй тур выборов, в котором примут участие два претендента, набравшие наибольшее количество голосов, пройдет 19 октября.

Голосование в Боливии обязательное для граждан старше 18 лет.