В этот день Зеленский встретится с Трампом в США

БЕРЛИН, 17 августа. /ТАСС/. Правительства канцлера ФРГ Фридриха Мерца, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера намерены 17 августа решить, поедут ли лидеры в США на встречу президента Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на источники.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на двух высокопоставленных европейских чиновников сообщила, что Трамп пригласил европейских лидеров присоединиться к его встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме в понедельник, 18 августа, для обсуждения плана по украинскому урегулированию. По данным издания, приглашение последовало после того, как Трамп проинформировал европейских лидеров об итогах встречи с президентом России Владимиром Путиным. Сообщается, что президент США поддержал план завершения конфликта путем территориальных уступок со стороны Украины.

Как указывает Bild, правительства Мерца, Стармера и Макрона намерены в воскресенье, 17 августа, скоординировать свои действия и совместно решить, поедут ли в США, и кто именно туда отправится. Однако для этого требуется официальное приглашение от США, указывает Bild.

Как утверждает газета, Трамп предложил Зеленскому пригласить европейских политиков в США. Однако официального приглашения нет. Европейцы намерены избежать чисто демонстративной встречи, резюмирует издание.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.