Диалог в Анкоридже прошел в выгодной для России форме, для США такой итог не назвать победой, отметил старший научный сотрудник исследовательского Фонда мира Сасакавы в интервью телеканалу

ТОКИО, 17 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с президентом США Дональдом Трампом на Аляске в выгодном для Москвы ключе, что обещает Киеву неблагоприятное развитие событий в будущем. Такое мнение в интервью телеканалу NHK высказал автор ряда книг о России, старший научный сотрудник исследовательского Фонда мира Сасакавы Тайсукэ Абиру.

"Диалог на Аляске прошел в выгодной для России форме, и на такой основе могли быть достигнуты некоторые договоренности между США и Россией, - считает эксперт, неоднократно участвовавший в дискуссиях на форуме "Валдай". - Если исходить из этого, то для Соединенных Штатов такой итог нельзя назвать победой. Россия, судя по всему, не пошла на этой встрече на крупные уступки, саммит с начала до конца проходил, как представляется, в заданном Россией ключе".

"На Аляске был достигнут, как мне кажется, определенный уровень согласия по вопросам обеспечения безопасности Украины и России, в том числе, возможно, даже по территориям. Сам факт личной встречи президентов Путина и Трампа без участия Украины был худшим сценарием для Киева. Впереди его ждет крайне жесткое развитие событий", - полагает Абиру. "Украина для России - это вопрос жизни и смерти. Однако для США проблемой является не Украина, а Азия", - продолжал эксперт. По его мнению, такая расстановка оказала существенное воздействие на итоги саммита на Аляске.