Израиль ударил по энергетическому объекту режима хуситов в районе Саны

Армия обороны Израиля заявила, что удар был ответом на неоднократные нападения террористического режима хуситов

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 августа. /ТАСС/. Израиль атаковал энергетический объект, принадлежащий режиму хуситов, в районе Саны в ответ на обстрелы территории еврейского государства. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"ЦАХАЛ атаковал на расстоянии 2 000 км от Израиля в глубине Йемена объект энергетической инфраструктуры, использовавшийся террористическим режимом хуситов", - говорится в заявлении.

Удар был нанесен "в районе Саны <...> в ответ на неоднократные нападения террористического режима хуситов на Государство Израиль и его граждан, включая запуски ракет класса земля - земля и беспилотных летательных аппаратов в сторону израильской территории", указали в пресс-службе.

По ее данным, повстанцы-хуситы "действуют под руководством и при финансовой поддержке иранского режима, стремясь нанести ущерб Государству Израиль и его союзникам", "используя морское пространство для осуществления террористической деятельности против мировых судоходных и торговых путей". ЦАХАЛ "будет противодействовать продолжающимся и неоднократным атакам террористического режима хуситов", заверили в армейском ведомстве.