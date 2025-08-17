По информации телеканала, на рассвете ТЭС "Хазиз" подверглась израильской атаке и была выведена из строя

ДОХА, 17 августа. /ТАСС/. Израильские военные (ЦАХАЛ) нанесли удар по электростанции "Хазиз" в столичной провинции Сана, которая находится под контролем хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах". Как сообщил принадлежащий повстанцам телеканал Al Masirah, хуситы уже начали работы по восстановлению объекта.

По сведениям его источников, на рассвете ТЭС "Хазиз" подверглась израильской атаке и была выведена из строя. На объекте начался пожар, который вскоре был потушен. "Начались работы по техническому обслуживанию и ремонту электростанции "Хазиз", ее восстановят до прежнего состояния", - цитирует канал заместителя премьер-министра правительства хуситов Мухаммеда Мифтаха.

Как сообщила пресс-служба израильской армии, военные атаковали объект энергетической инфраструктуры хуситов в районе Саны. Операция была проведена в ответ на неоднократные нападения йеменских повстанцев на Израиль, включая запуск ракет и беспилотников в сторону еврейского государства.

После обострения конфликта в секторе Газа в 2023 году хуситы предупредили, что будут обстреливать территорию Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. Нападения прекратились после введения режима прекращения огня в палестинском анклаве в середине января этого года, однако после срыва перемирия в начале марта повстанцы заявили о возобновлении ударов по израильским судам в Красном море, а затем снова стали предпринимать попытки атаковать объекты на территории еврейского государства, включая аэропорт Бен-Гурион.