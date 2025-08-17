Глава ЕК также подтвердила проведение телеконференции "коалиции желающих" с участием главы киевского режима 17 августа вечером

БРЮССЕЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что намерена принять участие во встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским 18 августа. Об этом она написала в X, при этом дав понять, что Зеленский перед встречей с Трампом лично прилетит в Брюссель 17 августа во второй половине дня.

"По просьбе Зеленского я присоединюсь к его встрече с президентом США и европейскими лидерами в понедельник", - написала фон дер Ляйен.

"Сегодня я буду приветствовать в Брюсселе Владимира Зеленского, с которым мы вместе примем участие в телеконференции "коалиции желающих", - добавила глава ЕК.

Ранее европейские СМИ сообщили, что в США также хотят поехать лидеры Германии, Франции, Финляндии и генсек НАТО, а премьер Великобритании пока "колеблется". Кого из них реально пригласил Трамп, пока неизвестно.