Руководитель неправительственной организации "Венгерский круг мира" обратил внимание, что Венгрия не присоединилась к заявлению лидеров ЕС после саммита на Аляске

БУДАПЕШТ, 17 августа. /Корр. ТАСС Иван Лебедев/. Лидерам стран Западной Европы рано или поздно придется пойти на нормализацию отношений с Россией и провести с ней встречу на высшем уровне, как это сделали Соединенные Штаты. Уверенность в этом выразил в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель неправительственной организации "Венгерский круг мира" Эндре Шимо, комментируя итоги переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшихся на Аляске 15 августа.

Эксперт напомнил, что ранее правительство Венгрии призвало президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца провести встречу с Путиным по примеру Трампа, а 16 августа глава венгерского МИД Петер Сийярто обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым итоги переговоров лидеров РФ и США. "Воодушевленное результатами саммита на Аляске венгерское политическое руководство решило подготовить почву для проведения европейско-российского саммита, в центре внимания которого было бы мирное урегулирование конфликта на Украине", - сказал Шимо.

"Наблюдатели полагают, что западноевропейские державы во главе с британцами, французами и немцами рано или поздно будут вынуждены прийти к согласию с Россией, хотя сейчас они сохраняют позицию неприятия [контактов с РФ]. Высоко оценивая итоги саммита на Аляске, венгерское правительство пытается заставить своих западных союзников признать реалии и нормализовать отношения с Россией", - подчеркнул руководитель НПО.

По его мнению, с этой точки зрения важно, что Венгрия не присоединилась к заявлению глав Еврокомиссии и Евросовета, а также лидеров Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и не входящей в Евросоюз Великобритании, принятому после саммита на Аляске. Авторы этого документа отвергли какие-либо ограничения на поставки вооружений Украине и подтвердили намерение способствовать ее интеграции в ЕС и НАТО. Шимо обратил внимание на то, что это заявление, направленное на продолжение вооруженного конфликта на Украине, подписали только 5 из 27 стран ЕС. Это свидетельствует о том, что "позиция Венгрии начинает укрепляться в Западной Европе", считает руководитель "Венгерского круга мира".