Вучич пообещал принять решительные меры против беспорядков в Сербии

Президент республики указал, что ответ государства будет иным по сравнению с тем, что можно было видеть до сегодняшнего дня

БЕЛГРАД, 17 августа. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что в ближайшие дни власти примут решительные меры для восстановления порядка в стране. По его словам, государство готово продемонстрировать "всю [свою] решимость" в борьбе с беспорядками.

"Нам нужно немного времени, и вы увидите ответ государства, который будет совсем иным по сравнению с тем, что вы могли видеть до сегодняшнего дня", - подчеркнул сербский лидер в ходе обращения к нации.

"В ближайшие три-четыре дня вы увидите наши, возможно, неожиданные решения, а после этого очень решительные действия. В течение этих трех-четырех дней вам может показаться, что государство как будто отступило и скрылось, что нас как будто нет, что мы поражены. Но в один момент вы увидите всю решимость государства Сербия, мы используем все, что имеем в распоряжении, чтобы вернуть порядок, мир и законность в нашей стране, и мы это сделаем", - указал Вучич.

Беспорядки в Сербии

По данным МВД Сербии, в ночь на 17 августа в некоторых городах страны вновь прошли несанкционированные акции протеста. В результате столкновений с протестующими пострадали как минимум шесть сотрудников жандармерии, 56 человек были доставлены в полицию, из них 16 задержаны по подозрению в совершении уголовных преступлений, а в отношении 35 составлены протоколы о правонарушениях.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в городе Валево, где около 4 тыс. человек разгромили и подожгли помещения Сербской прогрессивной партии, а также повредили здания городской администрации, суда и прокуратуры. Министр внутренних дел Ивица Дачич отметил, что пожар мог поставить под угрозу жизни людей, так как в здании расположены жилые квартиры.

В Белграде в беспорядках участвовали около 1,3 тыс. человек, которые забрасывали полицию бутылками с зажигательной смесью, камнями и другими предметами. В Нови-Саде собрались порядка 500 протестующих. По словам главы МВД, полиция вмешалась и восстановила порядок во всех трех городах.