МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили прошедший на Аляске российско-американский саммит. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы Белоруссии Telegram-канал "Пул Первого".

"Президенты Беларуси и России обсудили ситуацию в регионе с учетом состоявшихся переговоров на Аляске. Российский лидер подробно проинформировал белорусского коллегу о результатах прошедшего саммита Россия - США", - говорится в сообщении.

Как отмечает Telegram-канал, стороны также затронули в разговоре отдельные вопросы двусторонних белорусско-российских отношений.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча Путина и президента США Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.