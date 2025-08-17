Лавров и Рубио обсудили галстук госсекретаря США во время саммита на Аляске

Аксессуар был винного цвета

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили галстук, который глава американского дипведомства выбрал для переговоров лидеров России и США на Аляске. Соответствующий неформальный диалог заснял журналист ВГТРК Павел Зарубин для программы "Москва. Кремль. Путин".

Как отмечается, в конференц-зале, где шла подготовка к совместному заявлению президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, Рубио подошел к Лаврову и пожал ему руку. После чего все находящиеся в помещении гости стали очевидцами неформального обсуждения галстука госсекретаря США. Рубио и Лавров показывали его друг другу и шутили. В тот день глава американского дипведомства отдал предпочтение галстуку винного цвета.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча президентов России и США. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.

По возвращении в Вашингтон Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, а затем с лидерами Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции, генсеком НАТО и главой Еврокомиссии. Позже Зеленский сообщил, что собирается обсудить с Трампом "детали по завершению конфликта" 18 августа в Вашингтоне. По данным газеты The New York Times, Трамп также пригласил европейских лидеров присоединиться к его встрече с Зеленским.