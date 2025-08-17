В канцелярии главы британского правительства заявили, что премьер страны "подтвердит, что его поддержка Украины продолжится так долго, сколько потребуется"

ЛОНДОН, 17 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер направится 18 августа в Вашингтон вместе с Владимиром Зеленским на переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

"На встрече, которая пройдет в Белом доме в понедельник, премьер-министр с другими европейскими партнерами готов выразить поддержку новому этапу дальнейших переговоров [по украинскому урегулированию]. Он подтвердит, что его поддержка Украины продолжится так долго, как потребуется", - говорится в заявлении канцелярии главы британского правительства.

Как подчеркивает телеканал Sky News, вместе со Стармером в Вашингтон отправятся президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони. О своих планах принять участие во встрече сообщила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее Трамп заявил, что в случае успешного исхода переговоров с Зеленским 18 августа в Вашингтоне будет запланирована новая встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Президент США не уточнил, будет ли такая встреча трехсторонней. По данным источников портала Axios, Трамп рассчитывает провести трехстороннюю встречу с Россией и Украиной на высшем уровне 22 августа.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.