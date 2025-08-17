ЦАХАЛ вскоре перейдет к следующему этапу операции в городе Газа

Операция "Колесницы Гидеона" достигла своих целей, заявил Начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 августа. /ТАСС/. Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Эяль Замир заявил, что операция "Колесницы Гидеона" достигла поставленных целей, а израильские войска вскоре перейдут к ее следующему этапу в городе Газа. Соответствующее заявление он сделал в ходе посещения израильских войск в палестинском анклаве, сообщила армейская пресс-служба.

"Операция "Колесницы Гидеона" достигла своих целей, [радикальное палестинское движение] ХАМАС уже не обладает теми возможностями, которые были до операции, мы нанесли [радикалам] сокрушительный удар", - заявил Замир. "Вскоре мы (ЦАХАЛ - прим. ТАСС) перейдем к следующему этапу операции "Колесницы Гидеона", в рамках которого продолжим наращивать удары по ХАМАС в городе Газа до окончательного разгрома [радикального движения]", - добавил начальник Генштаба. Высказывания Замира распространила армейская пресс-служба.