Глава МО Израиля пообещал хуситам "тяжелые и болезненные" последствия за обстрел

Исраэль Кац упомянул морскую и воздушную блокаду

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 августа. /ТАСС/. Израильский министр обороны Исраэль Кац пообещал "тяжелые и болезненные" последствия для хуситов, включая морскую и воздушную блокаду, после воскресного ракетного обстрела Израиля.

"Хуситы заплатят с процентами за любую попытку обстрела Израиля. Последствия будут тяжелыми и болезненными", - написал Кац в X.

"Мы (Израиль - прим. ТАСС) осуществляем против них (хуситов - прим. ТАСС) воздушную и морскую блокаду, которая для них очень болезненна, а сегодня утром мы атаковали объекты инфраструктуры и энергетики", - добавил Кац, указав, что "это только начало".