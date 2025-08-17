Asharq Al-Awsat: ХАМАС готов принять предложение о перемирии без поправок

Оно также предусматривало передислокацию израильских сил и освобождение 10 удерживаемых в анклаве заложников

ТУНИС, 17 августа. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС сообщило посредникам, что готово принять последнее предложение о прекращении огня в секторе Газа без поправок. С таким утверждение выступила газета Asharq Al-Awsat со ссылкой на источники.

По их информации, делегация движения во главе с лидером ХАМАС в секторе Халилем аль-Хайей во время встреч в Каире на этой неделе заявила катарским и египетским посредникам о своем решении вернуться к обсуждению последнего предложения, которое предусматривало перемирие на срок 60 дней, передислокацию израильских сил и освобождение 10 удерживаемых в анклаве заложников. По словам источников, официально проинформировав посредников о своей новой позиции, движение якобы "отказалось от внесенных им поправок относительно вывода войск, а также от некоторых других вопросов и требований, связанных с освобождением палестинских заключенных, выдвинутых движением и его военным крылом". Таким образом, ХАМАС полностью передал инициативу Израилю.

Источники подчеркивают, что движение заняло эту позицию, по всей вероятности, из-за необходимости остановить израильский план оккупации Газы и переселения ее жителей.

Делегация ХАМАС во главе с лидером движения в секторе Газа Халилем аль-Хайей прибыла в Каир 12 августа по приглашению египетской стороны. В тот же день глава МИД Египта Бадр Абдель Аты сообщил, что Каир в координации с Дохой и Вашингтоном, выступающими в качестве посредников между палестинским движением ХАМАС и Израилем, работает над возвращением сторон конфликта к предложению о 60-дневном режиме прекращения огня в секторе Газа. 13 августа египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" сообщил со ссылкой на источник, что делегация ХАМАС встретилась в Каире с главой разведки Египта Хасаном Рашидом и выразила свою заинтересованность в скорейшем возвращении к переговорам о прекращении огня и перемирии.

Переговорный процесс между ХАМАС и Израилем был прерван в июле в Катаре. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху распорядился отозвать делегацию из Дохи, где с 6 июля проходили переговоры об урегулировании конфликта в Газе, в связи с ответом радикалов на предложение о прекращении огня. США также решили отозвать переговорщиков из Дохи "после последнего ответа ХАМАС, который ясно указывает на отсутствие желания достичь прекращения огня в Газе". Со своей стороны палестинские радикалы выразили несогласие с такой оценкой спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и объявили, что другие посредники якобы "одобрили предоставленный ответ и назвали его конструктивным".

На минувшей неделе военно-политический кабинет Израиля одобрил предложенный Нетаньяху план по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве, которая ведется с октября 2023 года.