По мнению американского госсекретаря, США и Запад в целом не являются стороной этого конфликта

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. США не намеревались заключить сделку по Украине на российско-американском саммите на Аляске из-за отсуствия на встрече Киева. Об этом заявил госсекретарь США - исполняющий обязанности помощника американского президента по национальной безопасности Марко Рубио в эфире телекомпании Fox.

"Мы никогда не говорили, что по итогам этой встречи [на Аляске] будет достигнута сделка. Потому что украинцев там не было", - заявил Рубио. По его мнению, США и Запад в целом не являются стороной конфликта на Украине. "Это война между двумя странами - Украиной и Россией, не с Америкой", - утверждал глава внешнеполитического ведомства США.

Рубио также допустил, что мирной договоренности по Украине достичь так и не удастся.