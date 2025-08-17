Как сообщила газета, Том Баррак проведет переговоры с президентом Ливана Джозефом Ауном, спикером парламента Набихом Берри и премьер-министром Навафом Саламом

БЕЙРУТ, 18 августа. /ТАСС/. Спецпредставитель США на Ближнем Востоке Том Баррак обсудит с руководством Ливана дорожную карту урегулирования конфликта с Израилем, которая предусматривает разоружение шиитского движения "Хезболлах".

Как сообщила газета Asharq al-Awsat, американский эмиссар, который уже прибыл в Бейрут, проведет 18 августа переговоры с президентом республики Джозефом Ауном, спикером парламента Набихом Берри и премьер-министром Навафом Саламом.

По данным издания, правительство республики, одобрившее 5 августа план передачи оружия "Хезболлах" ливанской армии до конца 2025 года, рассчитывает, что эмиссар в обмен добьется уступок от Израиля, который начнет поэтапный вывод своих сил из пяти оккупированных районов на юге Ливана.

Аун пояснил в воскресенье в интервью телеканалу Al Hadath, что дорожная карта Баррака дополняет соглашение о прекращении огня с Израилем, достигнутое 27 ноября 2024 года. При этом он подчеркнул, что Ливан не собирается вступать в диалог с еврейским государством для нормализации отношений и привержен "общеарабским усилиям по достижению справедливого мира в регионе".

Президент отметил, что поддержка американского плана открывает Ливану путь к получению международной финансовой помощи на восстановление разрушенных в ходе израильской агрессии районов. "Ливан устал от войн и кризисов, и мы приложим все усилия, чтобы оградить страну от внутренних и внешних потрясений", - добавил он.