WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе встречи 18 августа

Как указывает газета, европейские представители в частном порядке признают, что Украина не сможет вернуть все свои территории

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. Европейские чиновники ожидают, что президент США Дональд Трамп будет оказывать давление на Владимира Зеленского в ходе встречи 18 августа с тем, чтобы тот принял условия мирного урегулирования конфликта на Украине, предложенные Россией. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, в Европе видят в качестве основной задачи для Зеленского убедить Трампа в том, что есть другие более предпочтительные альтернативы для того, чтобы реализовать основную цель американского лидера, которая заключается в скорейшем прекращении конфликта.

Как указывает издание, европейские представители в частном порядке признают, что Украина не сможет вернуть все свои территории, однако настаивают на том, чтобы свести потери к минимуму и не признавать российскими освобожденные РФ территории.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.

По возвращении в Вашингтон Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, а затем с лидерами Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции, генсеком НАТО и главой Еврокомиссии. Позже Зеленский сообщил, что собирается обсудить с Трампом "детали по завершению конфликта" в понедельник в Вашингтоне. По данным газеты The New York Times, Трамп также пригласил европейских лидеров присоединиться к его встрече с Зеленским.