Президент Дональд Трамп будет оказывать сильное давление на Владимира Зеленского при обсуждении деталей украинского конфликта, считает колумнист испанской газеты

МАДРИД, 18 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский рискует быть выгнанным из Овального кабинета в Белом доме в понедельник в случае отказа от мирного плана США. Если Киев не пойдет на уступки, президент США Дональд Трамп может навсегда оставить Украину. К такому мнению пришел колумнист испанской газеты La Vanguardia.

Отмечается, что Трамп будет оказывать сильное давление на Зеленского в ходе обсуждения деталей урегулирования украинского конфликта.

Зеленский посетил Вашингтон 28 февраля. Во время беседы с Трампом в присутствии журналистов между ними возникла перепалка, в ходе которой Трамп указал Зеленскому на неуважительное отношение к США, а американский вице-президент Джей Ди Вэнс - на то, что тот забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку. Пресс-конференция по итогам встречи была отменена.

Зеленский 18 августа встретится в Вашингтоне с Трампом для обсуждений урегулирования украинского конфликта. Вместе с ним на встречу с американским лидером отправятся Президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. О своих планах принять участие во встрече сообщила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.