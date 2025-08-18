На следующей неделе можно будет понять стал ли саммит важным моментом в мирных переговорах, поделился специализирующийся на изучении РФ доцент кафедры политики и международных отношений университета Уэйк-Форест (штат Северная Каролина) Адам Лентон

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Предстоящий визит Владимира Зеленского в Вашингтон позволит понять, стал ли саммит РФ и США в Анкоридже (штат Аляска) поворотным моментом в переговорном процессе по Украине. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС специализирующийся на изучении РФ доцент кафедры политики и международных отношений университета Уэйк-Форест (штат Северная Каролина) Адам Лентон.

"Еще предстоит выяснить, стал ли саммит важным поворотным моментом в мирных переговорах. Вероятно, мы сможем лучше понять это в начале следующей недели, когда Зеленский посетит Вашингтон", - сказал он, комментируя итоги встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.

"Символизм саммита перевесил его содержание, хотя для обоих лидеров этого, возможно, было достаточно, чтобы объявить о победе", - продолжил Лентон. "Российская сторона была тепло принята и признана США в качестве великой державы, чего явно добивался Кремль. При этом, по-видимому, она не пошла на серьезные уступки", - отметил эксперт. "Между тем Трамп может назвать сам двусторонний саммит прорывом. Более того, поддержка Путиным часто цитируемого заявления Трампа о том, что война никогда бы не произошла при его президентстве, способствует реализации внутренней политической повестки Трампа", - указал он.

Зеленский 18 августа встретится в Вашингтоне с Трампом. Вместе с ним на встречу с американским лидером отправятся президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. О своих планах принять участие во встрече сообщила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.