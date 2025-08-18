Перейра и Кирога выходят во второй тур выборов президента Боливии

Предприниматель Самуэль Дориа Медина признал свое поражение

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 августа. /ТАСС/. Сенатор Родриго Пас Перейра и экс-президент Боливии (2001-2002 гг.) Хорхе Кирога выходят во второй тур выборов президента страны. Об этом свидетельствуют данные подсчета голосов, озвученные Высшим избирательным судом (ВИС).

"Христианско-демократическая партия набрала 32,08%, партия "Свобода и демократия" - 26,94%, партия "Единство" - 19,93%", - сказал на пресс-конференции представитель ВИС после предварительной обработки более 90% протоколов.

Предприниматель Самуэль Дориа Медина, выдвигавшийся от "Единства", признал свое поражение.