БАНГКОК, 18 августа. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Украина не потеряла бы ни пяди своей территории, если бы стала нейтральной страной и отказалась от планов вступления в НАТО. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил таиландский эксперт в сфере международных отношений, преподаватель Института исследования проблем мира Университета принца Сонгкхла Рустам Вансу, комментируя итоги встречи лидеров России и США на Аляске.

"Успехом саммита является улучшение отношений между США и Россией. Это должно стать фундаментальной основой урегулирования нынешнего противостояния между Россией и странами НАТО. То есть европейские страны и США должны вернуться к нормальным отношениям с Россией, которые у них когда-то были. Что касается Украины, то она должна смириться со своей судьбой буферного государства и моста, соединяющего российскую и европейскую цивилизации, став нейтральной страной, а не вступив в НАТО. Если бы Украина осознала это раньше, она не потеряла бы ни пяди своей территории", - сказал он.

"Проблема Украины и Европы в том, что они не доверяют России и отказываются признать свое поражение. Они надеются на прекращение огня просто для того, чтобы остановить кровопролитие на поле боя, не имея серьезного отношения к мирному соглашению. Россия, с другой стороны, настаивает на том, что прекращение этого затяжного вооруженного конфликта требует устранения его первопричины путем обсуждения деталей мирного соглашения, чтобы предотвратить повторную эскалацию в будущем. Старт с прекращения огня не является устойчивым решением, поскольку коренная причина конфликта не решена, такой шаг ничем не отличается от временного перемирия, которое позволит Украине перевооружиться для следующего раунда боевых действий", - полагает эксперт.