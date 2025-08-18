Представители Европы не участвуют в переговорах и будут иметь ограниченное влияние на реальность, отметил замглавы польского МИД Владислав Теофил Бартошевский

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Лидеры ряда европейских стран, которые сопровождают Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, никак не смогут повлиять на позицию американского лидера по украинскому урегулированию. Об этом заявил в эфире телеканала Polsat замглавы польского МИД Владислав Теофил Бартошевский.

"Фактически решения [по Украине] будут приниматься в узком американском кругу. Представители Европы не участвуют в переговорах. Они будут иметь ограниченное влияние на реальность. Там решения принимает один человек", - отметил дипломат. Он также объяснил отсутствие представителей Польши в списке приглашенных в Белый дом 18 августа не очень значительным положением Варшавы на международной арене. "Польша - страна среднего размера. Она не имеет такого международного влияния, как Германия или Великобритания", - объяснил Бартошевский.

После встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске 15 августа Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, а затем с лидерами Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции, генсеком НАТО и главой Еврокомиссии. Позже Зеленский сообщил, что собирается обсудить с Трампом "детали по завершению конфликта" 18 августа в Вашингтоне. Вместе с ним на встречу с американским лидером отправляются президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. О своих планах принять участие во встрече сообщила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.