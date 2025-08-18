Медведчук: Европа не смогла навязать Трампу свою повестку на Аляске

Американский лидер "не просто слушал, а услышал" от президента России Владимира Путина, что нужно мирное соглашение, отметил глава движения "Другая Украина"

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Европейцам не удалось навязать американскому лидеру Дональду Трампу свое видение переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске. Об этом заявил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Как отметил он в своей авторской статье на медиаплатформе "Смотрим.ру", прекращение огня "как вопрос номер один для некоторых политических игроков с повестки дня снят".

"Основой для урегулирования объявлено мирное соглашение, что намного надежнее, а для этого надо ликвидировать первопричины конфликта", - продолжил политик.

Таким образом, прогноз о том, что навязываемая европейскими политиками президенту США повестка переговоров на Аляске не сработает, оправдался в полной мере, указал он.

"Как видим, Трамп не просто слушал, а услышал от Путина, что прекращение огня ничего не даст, нужно мирное соглашение, которое может обеспечить стабильность интересов, в том числе и интересов безопасности России. В этом процессе "коалиция желающих войны" играет роль пятого колеса в телеге или тупого тормоза уязвленных, ограниченных, самодовольных политиканов, думающих, что они собой еще что-то представляют, субъектов из прошлого, оказавшихся сегодня полностью вне игры", - констатировал Медведчук.

Европейцы же по этому поводу уже устроили "истерику", обвиняя Трампа в "предательстве и слабости", утверждая, что у него "совершенно сбился компас ценностей и только свое эго он выдвигает на первый план".

"И таких пустых пафосных заявлений не счесть. Тем не менее единства в рядах коллективного Запада уже не наблюдается. Страны Евросоюза не смогли оперативно принять общее заявление по саммиту РФ и США на Аляске, поэтому ограничились заявлением руководства ЕС и лидеров 5 из 27 стран Евросоюза и примкнувшей к ним Великобритании. Документ не содержит поддержки главного тезиса Трампа о необходимости долговременного урегулирования конфликта без условий о предварительном перемирии. Что лишний раз свидетельствует об ограниченности и зацикленности этих деятелей на идеях пещерной русофобии", - заключил Медведчук.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита. Позднее стало известно, что Владимир Зеленский 18 августа встретится с Трампом в Вашингтоне. В столицу США также планируют прибыть на переговоры и некоторые европейские лидеры.