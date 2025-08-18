По мнению издания, к конфликту на Украине привели десятилетия "напряженности и обид"

ГОНКОНГ, 18 августа. /ТАСС/. Ошибочно ожидать, что лед в Европе, застывавший много лет, растает за один день, полагает газета China Daily, комментируя итоги встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. По мнению издания, к конфликту на Украине привели десятилетия "напряженности и обид".

"Китайская пословица "три фута льда не образуются за один день" точно описывает истоки украинского кризиса. Конфликт является результатом десятилетий геополитической напряженности и многослойных обид, вызванных пятью раундами расширения НАТО на Восток, укоренившимся антагонизмом между США и Россией, столкновением интересов США и Европы, а также непрекращающимся геополитическим соперничеством, которые переплелись, приведя к полномасштабному подрыву безопасности в Европе", - отмечает издание.

"Ошибочно ожидать, что лед в Европе, застывавший много лет, растает за один день на Аляске. <…> Между тем присутствие оружия США и НАТО на поле боя усложнило ситуацию", - указывает China Daily. По мнению газеты, процесс примирения потребует больших усилий. Но "история показывает, что какой бы сложной и неразрешимой ни была ситуация, дверь к миру и примирению никогда не должна быть закрыта".

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.