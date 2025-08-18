Это поможет установить полный контроль над этим населенным пунктом, сообщила газета Asharq al-Awsat

КАИР, 18 августа. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС и союзные ему вооруженные группировки обсуждают возможность перемещения израильских заложников в город Газа в одноименном палестинском анклаве, чтобы сорвать план Израиля по установлению полного контроля над этим населенным пунктом. Об этом сообщила газета Asharq al-Awsat со ссылкой на палестинские источники.

По их данным, палестинская сторона рассчитывает, что присутствие заложников заставит руководство еврейского государства отказаться от решения оккупировать город, поскольку в условиях ведения боевых действий жизнь удерживаемых израильтян окажется под угрозой.

Согласно сведениям Asharq al-Awsat, предложение находится на стадии обсуждения, окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

8 августа военно-политический кабинет Израиля одобрил предложенный премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху план по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве. По версии Нетаньяху, цель этих действий - "не оккупация Газы", а "освобождение" сектора от военного присутствия радикалов из ХАМАС. 17 августа начальник Генштаба израильской армии генерал-лейтенант Эяль Замир заявил, что ВС еврейского государства вскоре перейдут к операции в городе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных. По последним данным израильской стороны, радикалы в секторе Газа продолжают удерживать 50 заложников, известно, что 20 из них живы.