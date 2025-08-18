Армейские подразделения "продолжают проводить операции против террористических организаций" по всему анклаву

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 августа. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла на юге сектора Газа удары по ракетным установкам радикалов, подготовленных к обстрелам территории еврейского государства. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"За истекшие сутки войска, действующие в южной части сектора Газа, обнаружили и атаковали несколько ракетных установок, подготовленных к обстрелам территории Израиля", - говорится в заявлении.

Кроме того, армейские подразделения "продолжают проводить операции против террористических организаций по всему сектору Газа", указали в пресс-службе. В частности, в северной и центральной частях палестинского анклава израильские войска продолжают уничтожать военные объекты, вооруженных радикалов, а также "как наземную, так и подземную военную инфраструктуру террористических организаций".

В пресс-службе также сообщили, что "за последние сутки ЦАХАЛ атаковал несколько военных объектов" на территории сектора Газа, в рамках "огневой поддержки сухопутных подразделений в ходе проводимых ими операций".