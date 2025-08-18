Tasnim: поведение Путина на саммите в США показало превосходство России

По мнению авторов материала, саммит на Аляске стал значимым достижением российской внешней политики

ТЕГЕРАН, 18 августа. /ТАСС/. Стальная выдержка президента России Владимира Путина на встрече с его американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске продемонстрировала превосходство Москвы на переговорах. Такое мнение высказывается в материале иранского агентства Tasnim.

По его оценке, поведение Путина "стало эталоном стратегической выдержки - стиля, где место эмоций занимают тщательный анализ и полный контроль над ситуацией". Tasnim отмечает, что позиция российского лидера стала не только посланием США, но и сигналом союзникам и оппонентам о том, что "Россия способна одновременно управлять и общественным мнением, и ситуацией на поле боя". По мнению авторов материала, саммит на Аляске стал значимым достижением российской внешней политики.

По мнению агентства, российский лидер "своим спокойствием, немногословностью и концентрацией на ключевых вопросах создал атмосферу, благодаря которой удалось не только закрепить красные линии России" на переговорах, "но и продемонстрировать психологическое и информационное превосходство Москвы".