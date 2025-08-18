Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Каха Каладзе заявил, что соответствующие службы страны всегда наготове и все попытки радикализма будут побеждены

ТБИЛИСИ, 18 августа. /ТАСС/. Зарубежные силы в виде deep state, так называемого глубинного государства, не перестают осуществлять попытки устроить беспорядки и революцию в Грузии. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Ранее грузинские СМИ распространили информацию, согласно которой Великобритания в Литве готовит молодых активистов к противостоянию с полицией. В рекрутировании участвуют организации "Британо-грузинское общество" и "Международный институт стратегических исследований".

"Эти страны, конкретные организации и люди, которые представляют партию глобальной войны deep state, конечно же не успокаиваются и хотят хоть как-то устроить в стране беспорядки, государственный переворот", - сказал Каладзе.

Как подчеркнул градоначальник, в последние годы в Грузии было несколько попыток устроить революцию при помощи сил извне, однако тщетно. По его словам, попытка не принесет результатов и на этот раз. "Наши соответствующие службы всегда на высоте и все такие попытки, которые пронизаны радикализмом, ненавистью, всегда будут побеждены", - добавил он.

В мае прошлого года парламент Грузии принял закон "О прозрачности иностранного влияния", и отношения страны с ЕС и США стали ухудшаться. ЕС неоднократно призывал власти Грузии отказаться от этого закона, однако лидеры правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" неизменно настаивали на том, что цель закона состоит в обеспечении прозрачности финансовых потоков работающих в Грузии НПО, некоторые из которых пытались устроить в стране революцию.

26 октября 2024 года на парламентских выборах правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" победила с 53,93% голосов и получила в законодательном органе 89 из 150 мандатов. 28 ноября 2024 года "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" приняла решение приостановить до 2028 года обсуждение с Евросоюзом вопроса об открытии переговоров о вступлении в ЕС и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны Евросоюза.