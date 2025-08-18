В Греции заявили, что встреча Трампа и Путина показала, что Украину использовали

Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе напомнил, что за кулисами, за закрытыми дверями в 2022 году от Грузии требовали открыть "второй фронт" против России

ТБИЛИСИ, 18 августа. /ТАСС/. Переговоры президента США Дональда Трампа и лидера России Владимира Путина на Аляске 15 августа показали, что Украину все это время использовали в качестве пешки, в отличие от Грузии, которая не дала силам извне такой возможности. Об этом заявил журналистам исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе на брифинге.

"Встреча (Путина и Трампа - прим. ТАСС) показала всему миру, что Украину, к сожалению, использовали действительно в качестве пешки. <...> Грузия не дала такую возможность", - сказал Мдинарадзе.

Политик еще раз напомнил, что за кулисами, за закрытыми дверями в 2022 году от Грузии требовали открыть "второй фронт" против России. Против этого грузинской власти пришлось бороться.