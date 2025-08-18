Президент объединения потребовал уважения, свободы и возвращения к Дейтонскому мирному соглашению

БЕЛГРАД, 18 августа. /ТАСС/. Референдум о доверии политическому курсу руководства Республики Сербской (РС, энтитет Боснии и Герцеговины) пройдет в конце сентября. Об этом заявил президент объединения Милорад Додик.

"Мы требуем уважения и свободы, которые будут достигнуты через референдум. Вот наше послание: верните нас к Дейтонскому мирному соглашению. Мы выскажем свое мнение на референдуме, который состоится в конце сентября", - подчеркнул он в ходе пресс-конференции.

По его словам, в ходе голосования жителей Республики Сербской спросят, поддерживают ли они принятие ключевых решений в Боснии и Герцеговине высоким представителем международного сообщества в стране Кристианом Шмидтом. Руководство энтитета не признает его легитимность.

Как отметил Додик, Республика Сербская "будет выступать против любого внешнего вмешательства". Он выразил готовность провести голосование о самостоятельности энтитета в случае попыток дальнейшего давления на боснийских сербов. Как подчеркнул глава РС, при необходимости контингент военной миссии Евросоюза в Боснии и Герцеговине (EUFOR) может быть размещен на границе Республики Сербской с мусульмано-хорватской Федерацией БиГ.

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном соглашении о мире (Дейтонское соглашение), БиГ состоит из двух образований (энтитеты): мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (около 51% территории) и Республики Сербской (около 49%), а также округа Брчко. В системе госуправления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (принявшие ислам славяне), сербы (православные) и хорваты (католики). Страна, по сути, управляется через высокого представителя международного сообщества (пост создан в соответствии с Дейтонским соглашением), которого назначает руководящий комитет Совета по выполнению мирного соглашения после одобрения кандидатуры Советом Безопасности ООН. Однако в мае 2021 года послы стран комитета решили назначить представителя ФРГ Шмидта новым высоким представителем в БиГ без процедуры согласования в СБ ООН. Россия и Китай не признают его легитимность.

ЦИК БиГ 6 августа принял решение о прекращении полномочий Додика в связи с вынесенным ему приговором и о проведении в Республике Сербской досрочных выборов. До этого Апелляционная палата суда в Боснии и Герцеговине оставила в силе приговор первой инстанции в отношении главы энтитета в виде года тюремного заключения и шести лет запрета на занятие политической деятельностью из-за игнорирования решений Шмидта. Позднее тюремное заключение заменили денежным штрафом.