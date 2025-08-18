AFP: делегация ХАМАС в Египте получила предложение о прекращении огня

По данным агентства, проект соглашения включает в себя пункты, ранее предложенные США, в частности, перемирие на 60 дней, а также освобождение заложников в два этапа

ПАРИЖ, 18 августа. /ТАСС/. Делегация палестинского движения ХАМАС встретилась в Каире с посредниками в урегулировании конфликта с Израилем и получила новое предложение о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на неназванного палестинского чиновника.

"Делегация ХАМАС <...> получила новое предложение о прекращении огня от египетских и катарских посредников", - сказал он.

По словам собеседника агентства, "предложение представляет собой рамочное соглашение по началу переговоров о длительном прекращении огня". По данным AFP, проект соглашения включает в себя пункты, ранее предложенные США, в частности, перемирие на 60 дней и освобождение заложников в два этапа. Руководство ХАМАС обсудит предложенный вариант и вынесет решение.

Делегация ХАМАС во главе с лидером движения в секторе Газа Халилем аль-Хайей прибыла в Каир 12 августа по приглашению египетской стороны. В тот же день глава МИД Египта Бадр Абдель Аты сообщил, что Каир в координации с Дохой и Вашингтоном, выступающими в качестве посредников между ХАМАС и Израилем, работает над возвращением сторон конфликта к предложению о 60-дневном режиме прекращения огня в секторе Газа. По информации близкого к палестинскому движению агентства Maan, Египет и Катар сформулировали новую схему примирения между конфликтующими сторонами, включающую переходный период, во время которого радикалы должны будут отказаться от боевых действий в анклаве.

Переговорный процесс между ХАМАС и Израилем был прерван в июле в Катаре. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху распорядился отозвать делегацию из Дохи, где с 6 июля проходили переговоры об урегулировании конфликта в Газе, в связи с ответом радикалов на предложение о прекращении огня. США также решили отозвать переговорщиков из Дохи "после последнего ответа ХАМАС, который ясно указывает на отсутствие желания достичь прекращения огня в Газе". Со своей стороны палестинские радикалы выразили несогласие с такой оценкой спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и объявили, что другие посредники якобы "одобрили предоставленный ответ и назвали его конструктивным".

Ранее военно-политический кабинет Израиля одобрил предложенный Нетаньяху план по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве, которая ведется с октября 2023 года.