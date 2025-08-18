Демонстранты обвиняют президента Майю Санду и правящую Партию действия и солидарности в преследовании оппозиции и нарушениях прав человека

КИШИНЕВ, 18 августа. /ТАСС/. Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул и активистки блока оппозиционных партий "Победа" Светланы Попан провели митинг у стен следственного изолятора в Кишиневе с требованием разрешить депутатам парламента посетить их. Около сотни демонстрантов обвиняют президента Майю Санду и правящую Партию действия и солидарности в преследовании оппозиции и нарушениях прав человека, передает корреспондент ТАСС.

"Санду и ее партия преследуют оппозицию, нарушают права человека, запрещая нам встречу с главой Гагаузии и соратниками по блоку "Победа". Когда ряд депутатов парламента запросил свидание с Евгенией Гуцул, последовал ответ, что мандат депутатов нынешнего созыва якобы уже истек. Но когда нужно было утвердить продажных судей конституционного суда, правящая фракция провела экстренное заседание парламента", - заявил в выступлении перед протестующими гражданский активист, советник главы Гагаузии Михаил Влах.

Демонстранты уже несколько дней протестуют у СИЗО, они скандируют лозунг "Свободу Гуцул", а также призывы к отставке Санду и правящей Партии действия и солидарности. Адвокат политика Наталья Байрам сообщила ТАСС, что обжаловала в кассационном порядке решение об аресте Гуцул до завершения судебного процесса. По словам юриста, тюрьма, где содержится глава Гагаузии и ее соратники, известна по международным отчетам бесчеловечными условиями содержания заключенных. Кишиневская тюрьма, которая была построена 150 лет назад, известна также тем, что комбриг Красной армии Григорий Котовский, будучи заключенным в нее, заболел, был помещен в госпиталь, а затем сбежал.

5 августа суд обвинил Гуцул в нарушениях при финансировании оппозиционной партии "Шор". Сама она категорически отвергает все обвинения и называет дело политическим. Глава Гагаузии заявила, что за судебным процессом стоит контролирующая парламент и правительство Молдавии Партия действия и солидарности.

Отношения главы Гагаузии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах в автономии и заявлений о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией, а также критики проводимой Кишиневом политики конфронтации с Москвой. Власти республики пытались объявить выборы незаконными. Однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. В регионе прошло несколько массовых акций в поддержку руководителя.

При этом Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.