Эксперт Гао: США заинтересованы в политической конфронтации между РФ и Европой

Специалист из Исследовательского института международной безопасности и стратегии при Университете Цинхуа также назвал саммит России и Соединенных Штатов на Аляске важным шагом для мирного урегулирования конфликта на Украине

ПЕКИН, 18 августа. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. США в своих стратегических интересах исходят из необходимости существования политической конфронтации между Россией и Европой, хотя Вашингтон и пытается как можно скорее положить конец конфликту на Украине. Такое мнение высказал ТАСС эксперт из Исследовательского института международной безопасности и стратегии при Университете Цинхуа Гао Цзянь, комментируя итоги встречи лидеров США и РФ на Аляске.

"Хотя сам Трамп надеется как можно скорее положить конец войне, фундаментальные стратегические интересы Соединенных Штатов в Европе как раз и основаны на политической конфронтации между Россией и Европой. Это определяется глобальной стратегией США и традициями внешней политики в отношении Европы, это невозможно изменить. Кроме того, между европейскими странами и Россией отсутствует необходимая основа для политического доверия. Трамп придерживается типичной модели мышления бизнесмена. Если Европа пойдет на более существенные уступки Соединенным Штатам, есть вероятность, что позиция администрации Трампа изменится", - считает эксперт.

Сам саммит РФ и США на Аляске Гао Цзянь назвал очень важным шагом для мирного урегулирования конфликта на Украине. "Следует признать, что США как ключевая страна, стоящая за разжиганием войны на Украине, играют незаменимую и ведущую роль в НАТО. Этот саммит способствовал тому, что российско-украинский конфликт будет двигаться в направлении мира", - указал эксперт.

"Однако проведение российско-американского саммита не означает, что война на Украине скоро закончится или что европейские геополитические противоречия будут кардинально разрешены", - сказал эксперт, добавив, что вытеснение Европы на периферию не способствует решению проблемы.

"Существует мнение, что США спешат выйти из конфликта на Украине, чтобы сосредоточить силы на противодействии Китаю. Однако эта точка зрения не имеет под собой фактических оснований. Тенденции развития отношений между великими державами основываются на их собственной силе, а также среднесрочных и долгосрочных стратегических соображениях. Российско-американский саммит преследует своей непосредственной целью скорейшее разрешение российско-украинского конфликта и не оказывает фундаментального влияния на международную систему, поэтому не следует допускать его чрезмерных трактовок", - сказал Гао Цзянь.