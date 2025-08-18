Список из 104 кандидатов возглавил руководитель Партии социалистов Республики Молдова, экс-президент страны Игорь Додон

КИШИНЕВ, 18 августа. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Молдавии утвердила список кандидатов в депутаты парламента от "Патриотического блока социалистов, коммунистов, сердца и будущего Молдовы". Об этом информирует ведомство в Telegram-канале.

Согласно документам, список из 104 кандидатов возглавил руководитель Партии социалистов Республики Молдова, экс-президент страны Игорь Додон. В первую двадцатку вошли представители всех партий блока. Кандидатура главы Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ), экс-президента страны Владимира Воронина занимает в списке 50-е место.

Ранее Додон вместе с руководителями партий "Будущее Молдовы" и "Сердце Молдовы" бывшим премьером Василием Тарлевым и экс-главой Гагаузии Ириной Влах зарегистрировали в ЦИК избирательный блок, который выступает за восстановление отношений с Россией, за сохранение государственности, суверенитета, нейтралитета. Додон вместе с Тарлевым и Влах провел переговоры в правительстве РФ, на которых обсуждалось возобновление сотрудничества между двумя странами. Позже к объединению присоединилась ПКРМ, которая приняла окончательное решение в последний момент перед регистрацией блока.

Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, контролирующая парламент и правительство Партия действия и солидарности (ПДС) может не сохранить большинство в парламенте и будущее правительство может быть коалиционным. Кроме Патриотического блока, среди оппонентов ПДС в парламенте может быть поддерживающий проевропейский курс блок "Альтернатива", а также "Наша партия".