Встреча Путина и Трампа на Аляске

Президент ЮАР подчеркнул необходимость достижения компромисса по ключевым вопросам для установления прочного мира между Россией и Украиной

ПРЕТОРИЯ, 18 августа. /ТАСС/. Президенты РФ и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамапоса провели телефонный разговор, посвященный итогам российско-американской встречи в верхах на Аляске. Об этом сообщила администрация президента ЮАР.

"Президент Путин выразил удовлетворение ходом своих переговоров с президентом США Трампом и наметившимся согласием по мирному процессу, - говорится в нем. - Рамапоса высоко оценил информацию, предоставленную российским лидером. Президент ЮАР подчеркнул необходимость достижения большего компромисса по ключевым вопросам для установления прочного мира между Россией и Украиной".

В сообщении администрации подчеркнуто, что лидеры РФ и ЮАР поддерживают открытыми каналы связи и продолжают сотрудничество по вопросам, представляющим двусторонний интерес.