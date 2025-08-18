Трамп заявил, что играть нужно только ради победы

Так президент США прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке, напомнив, что вел переговоры и добился освобождения заложников

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, заявил, что играть следует только на победу.

"Именно я вел переговоры и добился освобождения сотен заложников, которые были отправлены в Израиль (и Америку!). Я был тем, кто положил конец шести войнам всего за 6 месяцев. Я был тем, кто уничтожил ядерные объекты Ирана. Играйте на победу или не играйте вовсе", - написал Трамп в Truth Social.

Эти слова также прозвучали в преддверии встречи Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных. По последним данным израильской стороны, радикалы в секторе Газа продолжают удерживать 50 заложников, известно, что 20 из них живы.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого Трамп сообщил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня. Он вступил в силу 24 июня.