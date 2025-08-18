Нетаньяху заявил, что ХАМАС находится под колоссальным давлением

Премьер Израиля добавил, что "был впечатлен боевым духом" войск и "решимостью довести до конца разгром ХАМАС и освобождение всех заложников"

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 августа. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС находится в настоящий момент под колоссальным давлением. С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе видеообращения, записанного им после посещения израильских военных в секторе Газа.

"Сегодня я посетил дивизию Газа. Я обсудил с министром обороны [Исраэлем Кацем] и начальником Генштаба [Эялем Замиром] наши (Израиля - прим. ТАСС) планы в отношении города Газа и завершение реализации наших задач. ХАМАС находится под колоссальным давлением", - заявил Нетаньяху. Премьер добавил, что "был впечатлен боевым духом" войск и "решимостью довести до конца разгром ХАМАС и освобождение всех заложников".

Гостелерадиокомпания Kan отмечает, что Нетаньяху таким образом отреагировал на сообщения о том, что движение ХАМАС готово отпустить половину израильских заложников в рамках нового предложения, которое также предусматривает отвод израильских военных из глубины сектора Газа.