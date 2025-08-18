Речь идет о предложении по сделке по Газе, заявил Дмитрий Гендельман

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 августа. /ТАСС/. Израиль получил от посредников ответ радикального движения ХАМАС на предложение по сделке по Газе. Об этом заявил ТАСС Дмитрий Гендельман, являющийся советником офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"Израиль получил от посредников ответ от ХАМАС", - ответил он на соответствующий вопрос.

Гендельман не стал приводить других подробностей.

Нетаньяху ранее посетил израильских военных в секторе Газа, после чего заявил, что движение ХАМАС в настоящий момент "находится под колоссальным давлением". Он добавил, что обсудил с министром обороны Исраэлем Кацем и начальником Генштаба Эялем Замиром "планы в отношении города Газа и завершения реализации" задач. Премьер отметил, что "был впечатлен боевым духом" войск и "решимостью довести до конца разгром ХАМАС и освобождение всех заложников".

По данным гостелерадиокомпании Kan, Нетаньяху таким образом отреагировал на сообщения о том, что движение ХАМАС готово отпустить половину израильских заложников в рамках нового предложения, которое предполагает также отвод израильских военных из глубины Газы.