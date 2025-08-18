Зеленский назвал условие для проведения выборов на Украине

Сначала нужно обеспечить безопасные условия для их организации, указал он

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский утверждает, что открыт к проведению выборов на Украине, но считает, что сначала нужно обеспечить безопасные условия для их организации.

"Я открыт к проведению выборов, - утверждал он, отвечая на вопрос журналиста во время встречи с президентом США Дональдом Трампом. - Но для этого нужна безопасность".

Зеленский добавил, что понимает под безопасностью прекращение огня.

Трамп в ответ на это пошутил, что США могли бы не проводить выборы через 3,5 года, если будут вести боевые действия.

Полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая 2024 года. С тех пор в стране так и не проводились выборы президента. При этом сам Зеленский заявлял, что вопрос легитимности его не беспокоит. Как неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин, легитимность Зеленского закончилась, поэтому важно понять, с кем в Киеве иметь дело для выхода на подписание юридически обязывающих документов. Он пояснял, что действующее украинское руководство нелегитимно, что опасно юридической коллизией, которая обесценит любые итоги переговоров.