Трамп: Европа готова предоставить Украине гарантии безопасности

Американский президент отметил, что США помогут с этим, но не указал форму поддержки

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Европа готова предоставить Украине гарантии безопасности. Он также отметил, что США помогут с этим, однако не уточнил форму поддержки.

"Сейчас в другой комнате нас ожидают люди (европейские лидеры - прим. ТАСС). Все они приехали из Европы, это самые влиятельные люди Европы, и они хотят предоставить защиту. Они очень твердо уверены в этом, и мы поможем им в этом", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов перед встречей с Владимиром Зеленским в Белом доме.

"Мы будем обсуждать это сегодня, но мы [США] предоставим им [Украине] очень хорошую защиту, очень хорошую безопасность", - указал Трамп.

Вместе с Зеленским на встречу с американским лидером в Белом доме прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александер Стубб, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Трамп накануне подчеркнул, что Белый дом будет принимать такое больше число лидеров европейских стран впервые в своей истории.