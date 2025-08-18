18 августа, 20:54

Депутат Рады Гончаренко: Зеленский заявил о готовности к встрече с США и Россией

Владимир Зеленский. Anna Moneymaker/ Getty Images
Владимир Зеленский
© Anna Moneymaker/ Getty Images
Речь идет о трехсторонней встрече с лидерами Соединенных Штатов и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский заявил, что готов к трехсторонней встрече с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

"Мы готовы к трехсторонним встречам", - цитирует Зеленского со встречи с Трампом депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

В то же время украинское издание "Новости Live" сообщает о масштабном сбое в работе YouTube во время встречи Трампа и Зеленского. С перебоями, в частности, работает трансляция в YouTube украинских телеканалов "Рада" и "Общественное". 

