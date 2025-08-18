Трамп счел визит Путина на Аляску "чудесным"

Президент США указал, что медиа крайне негативно оценивают прошедший в Анкоридже двухсторонний саммит

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что считает чудесным прошедший 15 августа визит президента России Владимира Путина на Аляску.

Он указал, что медиа крайне негативно оценивают прошедший в Анкоридже саммит между США и Россией. "В качестве примера они привели тот факт, что приезд Владимира Путина на американскую землю стал огромным поражением для Дональда Трампа. Нет, то, что он сделал, было действительно чудесным. Честно говоря, для него это было непросто", - сказал Трамп.

"Это было противоположно тому, что они [СМИ] сказали. А если бы он [Путин] не приехал, они бы сказали, что это тоже плохо для Трампа", - добавил президент США.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.