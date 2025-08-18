Би-би-си назвала это "холодным напоминанием для украинцев, находящихся в комнате, о нынешнем положении после почти четырех лет войны"

ЛОНДОН, 18 августа. /ТАСС/. Карта Украины с освобожденными Россией территориями висела в Овальном кабинете Белого дома, где президент США Дональд Трамп приветствовал в присутствии журналистов Владимира Зеленского.

На это обратила внимание британская вещательная корпорация Би-би-си, назвав это "холодным напоминанием для украинцев, находящихся в комнате, о нынешнем положении после почти четырех лет войны". Би-би-си называет факт присутствия карты в Овальном кабинете с 20% закрашенными розовым цветом территориями "наглядным способом для Трампа усилить давление на Зеленского, чтобы тот согласился обменять земли на мир" во время переговоров за закрытыми дверьми.

В понедельник в Белом доме Трамп провел встречу с Зеленским, а также принимает европейских лидеров.

Вместе с Зеленским на встречу с американским лидером в Белом доме прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александер Стубб, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Трамп накануне подчеркнул, что Белый дом будет принимать такое больше число лидеров европейских стран впервые в своей истории.